Este 31 de enero, Medellín volverá a ocupar un lugar central en el mapa del fútbol mundial. El estadio Atanasio Girardot será el escenario de ‘El Partido de la Historia’, el amistoso que enfrentará a Atlético Nacional con el Inter Miami C.F.

  Lionel Messi regresa al Atanasio Girardot después de 13 años. FOTO Cortesía
    Lionel Messi regresa al Atanasio Girardot después de 13 años. FOTO Cortesía
  El goleador uruguaro Luis Suárez es otra de las estrellas del Inter de Miami. FOTO Cortesía
    El goleador uruguaro Luis Suárez es otra de las estrellas del Inter de Miami. FOTO Cortesía
hace 2 minutos
El equipo verdolaga, recién coronado campeón de la Copa Colombia y en pleno proceso de renovación para afrontar con mayor competitividad el 2026, abrirá el calendario con un reto de alto calibre. Al frente estará el Inter de Miami, que llega con estrellas mundiales: Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, en un encuentro que ya se inscribe como uno de los más esperados del año.

Mientras la ciudad se prepara para ver en la gramilla del Atanasio los regates, los pases filtrados y el control de balón de La Pulga. Pagando con Nu tiene un 3x2, al comprar dos boletas, la tercera es gratis, vigente hasta el 18 de enero. Puede comprar las entradas en www.tribunaverde.com.

El goleador uruguaro Luis Suárez es otra de las estrellas del Inter de Miami. FOTO Cortesía
El goleador uruguaro Luis Suárez es otra de las estrellas del Inter de Miami. FOTO Cortesía

La preventa de la boletería incluye opciones desde $500.000 en la tribuna Somos Dos (norte y sur baja), hasta $1.300.000 en occidental alta. Así que si todavía no es cliente Nu, esta puede ser la excusa perfecta para aplicar a su mundo de beneficios financieros y aprovechar el descuento.

Más allá del resultado, el 31 de enero promete ser una noche histórica: una de las últimas oportunidades de ver a Lionel Messi jugar en el Atanasio Girardot, enfrentado contra estrellas del fútbol colombiano como David Ospina, Dairon Asprilla y Edwin Cardona. Sin duda, un momento que quedará en la memoria del fútbol colombiano.

* Contenido en colaboración con Nu.