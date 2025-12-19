I Festival Fontosíntesis, puro punk planetario

Un canto indígena abre la frecuencia de una radio experimental:—Tahaaretana Natrana, Tahaaretana Naho...No sé qué lengua es, pero suena así.
A pocos metros, una valla con un astronauta enredado entre flores espaciales anuncia la apertura del Festival Fotosíntesis 2025. Detrás de la imagen, los pájaros, el viento, y gente llegando a un lugar donde el arte no salva el planeta, pero puede enseñarnos a imaginarlo de nuevo.
Subo las escaleras que conducen a la entrada del Exploratorio del Parque Explora. Adentro hay una escultura de hamacas y libros, mesas de madera alrededor de las cuáles se acomodan papás y mamás con sus niños para hacer pigmentos con hojas o casitas de palafitos, y en una mesa larga, cubierta por una tela negra hay una consola, cuatro micrófonos y dos personas hablando para el Nicho Sonoro, una radio efímera para conversar de los temas del festival con la colaboración de Radio Estruendo Tinanzuká, una proyecto sonoro libre, experimental y comunitario de Bogotá.
Andrés Roldán, director del parque, se acomoda los audífonos mientras el artista australiano Liam Young, una especie de rockstar de las artes del futuro, observa todo alrededor como una coreografía alienígena desconocida para él.
—Todavía tenemos diez minutos más con Liam —anuncia Andrés por la radio— Sería lindo abstraer algo de esta conversación: ¿cómo constelamos nuevos mundos entre lo local y lo global, cómo seguimos imaginando y, sobre todo, proponiendo formas de habitar este planeta?
Liam sonríe y responde en inglés:
—Todos tenemos esa responsabilidad. No solo los artistas. Nuestra generación heredó un mundo que se está desmoronando. Necesitamos encontrar nuevas formas de traerlo de vuelta del borde del abismo.
Liam habla con su acento australiano, difícil de traducir, de arquitecturas que no se construyen con ladrillos sino con datos; de ciudades flotantes en mares imaginarios; de películas que enseñan a ver el colapso no como un fin, sino como una oportunidad.
—Lo que hemos visto —dice— es el fracaso de los Estados-nación tradicionales para responder al cambio climático. Necesitamos estructuras nuevas, no gubernamentales, que operen a escala planetaria. Los problemas globales requieren creatividad global.