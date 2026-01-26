Luto en la comuna 13: la caricia más suave, duele

En memoria, Juan David Castaño Vargas (2005 – 2026).
¿Puede haber para un mortal un dolor mayor que ver a sus hijos muertos? Eurípides
Cuando hablamos de mortalidad, estamos hablando de nuestros hijos. Joan Didion
En los alrededores de la estación San Javier, en la Comuna 13 de Medellín, palpita acongojado el corazón de un barrio que llora la muerte de uno de sus hijos. Allí donde la ciudad aprendió a mirarse sin bajar los ojos —en el lugar más visitado, el que más habla de la historia reciente y de los traumas que no se nombran— un dolor inédito se instaló como una humedad persistente. A una manzana del metro está Casa Kolacho, sede de la corporación cultural que en la última década convirtió el rap y el grafiti en lengua franca contra la estigmatización y la violencia. Ese templo popular, pintado con lengüetazos de fuego naranjas y rojos, arde a media luz la noche de la novena por la muerte de Juan David Castaño Vargas.
Juanda —así lo llamaban todos— murió en un accidente de motocicleta la madrugada del 2 de enero, a pocas cuadras de su casa. Tenía veinte años. La misma edad que tenía Jeison Castaño, Jeihhco, el reconocido líder de Casa Kolacho, cuando lo tuvo. Un palíndromo trágico: enterrar al hijo a la misma edad en que se convirtió en su padre. Quizás por eso lo primero que publicó en sus redes ese día más tarde fue: “Hoy murió mi Juanda, mi Ñaña y con él he muerto yo. Hasta siempre amor de mi vida”. ¿A quién estábamos velando? ¿A Juanda? ¿A Jeihhco? A esa edad, él también pudo haber muerto arrebatado por manos guerreras, como les tocó a tantos raperos de su generación. Héctor Pacheco, Kolacho, asesinado en 2009; Elider Varela, El Duke, asesinado en 2012. Espíritus que iluminaron el trabajo de Jeihhco y la crianza de Juanda.