$!Beatriz González: la artista, la historiadora, la intelectual de provincia

Beatriz González [1932-2026] murió y con ella tristemente se cierra el telón de fondo de su reinado en el arte colombiano. Lo afirmo, no de forma crítica, cuestionando su legado, sino reconociendo que luego de la muerte de Débora Arango, ella pasó a ser la artista colombiana más influyente y visible en la escena internacional del arte. Ahora su corona la ostenta -con mucho mérito-, su discípula Doris Salcedo.
González nació en Bucaramanga el 16 de noviembre de 1932, hija de un intelectual y político de carrera santandereano y de una mujer proveniente de una familia de pedagogos liberales. Ellos le proporcionaron una educación con “ternura e inteligencia”, como ella misma lo relató. Luego de terminar su bachillerato en 1956, viajó a Europa por primera vez y comenzó sus estudios de arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, de los cuales declina a los dos años. “Supe que mi carrera no era la arquitectura; las matemáticas y el dibujo estaban bien, pero no me gustaba la obra negra...”, dijo. Tal vez, por esto mismo, se dedicó con esmero a la “obra blanca”, a partir del dibujo y la pintura. Con su estancia en Bogotá, y dadas sus inquietudes, asistió a los tempranos cursos de historia del arte dictados por Marta Traba en la Universidad de América.
Ingresó a la Facultad de Artes de la Universidad de Los Andes en 1959, donde se graduó como Maestra en Bellas Artes en 1962. Realmente, tenía en mente otro camino, distinto al artístico. “Yo tenía intenciones de dedicarme al mundo de la publicidad en Bucaramanga, cuando entré a la universidad lo hice porque había una materia de publicidad. En 1959 la Facultad era muy deficiente. Yo no la encontraba muy diferente a una academia de provincia. Pero tenía dos clases excepcionales: historia del arte y humanidades [...] también tuve clases con Roda [Juan Antonio], quien nos dio toda clase de visiones del arte y sus posibilidades. Él nos estimuló mucho. Marta Traba nos enviaba a ver exposiciones y así escribíamos las primeras críticas”. Viajó a Washington y a Nueva York en un programa de movilidad dirigido por la misma Traba, para conocer de cerca el expresionismo abstracto y las nuevas tendencias del arte moderno, donde tuvo el privilegio de conocer in preasentia las obras de Robert Rauschenberg y Frank Stella. Para 1960, el arte Pop y la abstracción geométrica apenas daban sus primeros pasos, pero esta experiencia visual y estética marcaría inevitablemente su horizonte como artista.