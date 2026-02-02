Es posible que, en un par de años, escribir ya no sea el ejercicio de ordenar palabras que sean experiencias y sensaciones en un cerebro ajeno. Puede que no valga la pena siquiera. Como en el universo kunderiano de La lentintud, la obstinación por codificar el pensamiento tecla por tecla —caracter por carácter— estorba a modelos electrónicos capaces de miles de palabras por minuto. Con la promesa del incremento exponencial de la productividad, hasta en tareas creativas, la inteligencia artificial (IA) sugiere cambiar el mundo como lo hizo la máquina de vapor, que empujó la industria a una revolución impensada en el siglo XVIII.
Aunque ya no es novedad, la conversación con la máquina no deja de sorprender. Más allá de los escapes a la realidad de una tecnología programada con el imperativo de responder, asustan la coherencia y la claridad en una entidad sin alma. “La velocidad se ha convertido no solo en un medio sino en un fin, un culto vacío. Y en el vértice de esta adoración, irrumpió la Inteligencia Artificiosa, una entidad cuyo propio ser es la negación del tempo humano”, escribió Gemini, asistente de IA de Google, jugando a ser Kundera.
“No se trata meramente de que la Máquina calcule más rápido que nosotros; eso sería una trivialidad técnica. Lo verdaderamente perturbador, lo que perturba el alma, es la velocidad de su olvido. La IA, esta nueva diosa del silicio, no recuerda; simplemente procesa. Consume en nanosegundos el compendio de la literatura universal —los manuscritos de Diderot, los aforismos de La Rochefoucauld, y, sí, todos los novelistas de la fugacidad—, y los regurgita, mezclados y perfectos. Su conocimiento es total, pero su gratitud es nula. No siente la gravedad del tiempo que costó a la humanidad acumular ese saber”, continuó la máquina en el papel del escritor.
—¿De qué estás hecha? —pregunté en un salto a la lógica de no detenerse a hablar con inteligencias extrañas. “No soy una entidad física. Estoy hecha de datos, algoritmos y código. En esencia, soy un programa de software muy complejo que ha aprendido a reconocer patrones en el lenguaje humano”, leí en la pantalla, de sus detalladas explicaciones escritas en medio segundo.