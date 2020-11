“Me voy para Medellín, a la Feria de las Flores....”, canta El Combo de las Estrellas, mientras que Niche entona “Medellín eterna primavera, son tus mujeres rosas que adornan el jardín...”. Así comienzan Me voy para Medellín y Listo Medellín, dos de las canciones más pegajosas dedicadas a la ciudad.

No son las únicas. También le han dedicado tangos, boleros, temas de heavy metal, le han rapeado y más recientemente hasta Maluma, al lado de Madonna, le cantó un reguetón: “Ven conmigo, let’s take a trip, si te llevo pa’ un lugar lejano, ven conmigo, I’ll be so...”.

Estas canciones se han convertido en verdaderos himnos que se escuchan especialmente cada año en temporada de Feria de Flores, que este 2020 pasó sus desfiles, conciertos y fiestas de agosto para noviembre, por la pandemia de coronavirus .

“Esa canción nos toca cantarla cuatro o cinco veces cada vez que estamos en un concierto en el exterior”, recuerda Humberto Muriel, director y fundador de El Combo de las Estrellas, al hablar de Me voy para Medellín. “La cantan, la bailan y la lloran”, dice Muriel. El tema fue compuesto en 1994 por Víctor Gutiérrez, “un costeño criado en Bogotá, que terminó escribiendo como un paisa más”, comenta el director de El Combo de las Estrellas.

Álvaro Picón, gerente senior del sello Codiscos, se atreve a mencionar que sin duda ese es el tema más sonado de la agrupación paisa. Señala que “fue el primer gran éxito de Fernando González, el Mambo, como cantante del Combo, grupo al que llegó tras la muerte de Jairo Paternina, quien era la voz líder”.