Bajo el árbol de Bolívar

Allí, el recién ascendido capitán Chávez y sus compañeros de curso Jesús Urdaneta, Raúl Isaías Baduel y Felipe Antonio Acosta juraron, imitando las palabras de Bolívar, que no darían tranquilidad a su alma, ni descanso a sus brazos, hasta no ver rotas las cadenas que oprimían a su pueblo.

El juramento que no fue

Para los propósitos de Chávez, el tiempo no parecía ser una amenaza. En varias ocasiones se refirió al 2021, año del bicentenario de la batalla de Carabobo, como su fecha de retiro, pese a que originalmente la Constitución de 1999 fijaba el 2013 como su límite en el poder.

En 2007, tras la única derrota electoral de su vida, un referendo en el que pretendía reelegirse indefinidamente, repitió la consigna de su primera aparición en televisión:“por ahora”. Y así fue. Luego, respaldado por su control del Estado, consiguió aspirar y ganar un nuevo mandato en 2012.

Su campaña alternó los actos públicos con el tratamiento contra el cáncer que le diagnosticaron en 2011. Durante una de sus intervenciones de esos días, Chávez no se dirigió al público sino al cielo: “Cristo, dame tu cruz, cien cruces, pero dame vida, porque todavía me quedan cosas por hacer por este pueblo y por esta patria, no me lleves todavía”.

Concluyó la campaña, pero el 10 de enero de 2013, el día que debía jurar como presidente, su tratamiento le impidió asistir a la ceremonia. Él, quien se había posesionado por primera vez sobre una Constitución moribunda, se encontró en la antesala de su propia muerte.

Rafael Ramírez, quien fue su mano derecha como director de la empresa venezolana de petróleo Pdvsa, dijo en una entrevista al diario El Pitazo en 2018 que, hasta el final, Chávez pensó que viviría para “estar al frente de la batalla”.

Después de todo, era solo un hombre que no quería morir. Pero no en los términos en los que alguien común se resiste a hacerlo, sino con una obstinación que va más allá del ego, o es su epítome: la convicción de quien se siente destinado a cambiar, con la suya, las vidas del resto.