¿Vuelve Samantha? Lo que se sabe del papel de Kim Cattrall en “And just like that”

Uno de los personajes que más han extrañado los seguidores de Sex and the City en And just like that, el renacimiento y una secuela de la famosa serie de finales de los 90 y comienzos del 2000 es Samantha Jones, interpretado por la actriz Kim Cattrall.

En su momento HBO Max no dio una explicación concreta de por qué Cattrall no participó en esta nueva serie, pero siempre se rumoró que la no participación de la actriz se debía al enfrentamiento público que ha mantenido desde hace años con Sarah Jessica Parker (situación que han negado en algunos pódcast).