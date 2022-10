Otro de los rumores es que Tom Brady está en un ritual de abstinencia sexual y eso habría cansado a Gisele, porque desde el 2018 se dice que él tiene una estricta política de no sostener relaciones sexuales 24 horas antes de cada partido y se puede alargar hasta 72 horas si son juegos más importantes. Son rumores que están presentes en el mundo profesional del deporte.

En febrero de este año, Tom Brady había anunciado que pondría fin a su legado como deportista y se retiraría de la NFL. Sin embargo, el hombre jugador de Tampa Bay Buccaneers decidió regresar a su profesión sin antes consultarlo con su esposa y que no participó en esa importante decisión de la vida del quarterback.

Pero esa felicidad se desvaneció cuando desde hace unos meses se corrieron rumores de que la pareja estaba pasando por una situación difícil y que posiblemente se divorciarían. Si bien eso no estaba confirmado, ahora se sabe que ambos consiguieron abogados para gestionar su divorcio, según indicaron fuentes al diario Page Six.

Ahora, durante el pódcast Let’s Go el jugador de fútbol americano reveló la manera en la que supera las adversidades, incluso la decisión de que su esposa se quiera divorciar.

“Solo somos humanos. No somos inhumanos. No somos inmunes a muchas de las cosas que nos trae la vida. No somos robots”, dijo Brady. Además, expresó que con su trabajo como deportista se ha expuesto a una cantidad intensa de estrés.