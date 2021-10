Timothée Chalamet como un joven Willy Wonka

El actor Timothée Chalamet, quien ya cuenta con una nominación al Oscar por su actuación en Call me by your name, y protagonista de la reciente adaptación de Dune, que está próxima a estrenarse en Colombia, reveló a través de sus redes sociales una foto suya como Willy Wonka en el rodaje de la película que haría de precuela de la popular Charlie y la fábrica de chocolates, adaptación del cuento homónimo de Roald Dahl.

La película que será un musical recibe el nombre de Wonka y en ella Chalamet interpretará al joven chocolatero, por lo que su vestuario recuerda al que Johnny Depp utilizó en la adaptación de 2005, dirigida por Tim Burton. En el elenco participarán además los actores Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins y muchos más. El director será Paul King quien dirigió las adaptaciones de Paddington en 2014 y 2017.

El proyecto está producido por David Heyman, quien cumplió este mismo rol en la saga de Harry Potter y en las dos cintas de Paddington.

En una de las fotos publicadas por Chalamet puede verse en detalle un botón en la empuñadura su cetro y también el mensaje “el suspenso es terrible, espero que dure...”, la cual a su vez hace referencia a una frase pronunciada por el actor Gene Wilder en la primera adaptación de la historia en 1971.