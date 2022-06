Los 80, en especial 1984, cuando transcurren las vivencias de los personajes centrales de “Stranger Things”, fue el año de bandas como Kiss, Van Halen, The Clash, The Stranglers, Duran Duran, Ultravox y Supertramp, entre otras, cuyas canciones suenan en la serie que estrenó hace un par de semanas su cuarta temporada en la plataforma Netflix.

Es tal el éxito que, actualmente, una de las canciones de este nueva entrega llamada Running Up That Hill (A Deal With God) e interpretada por Kate Bush, ocupa el cuarto lugar global en Spotify en las más escuchadas, por debajo de artistas como Bad Bunny y Harry Styles.