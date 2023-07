“Es la misma historia, todos trabajando juntos”: Dylan McDermott y la unión de las 3 series de FBI

A Dylan McDermott se le ha visto en muchas series y películas. Al actor, hoy con 61 años, seguro lo recuerda en American Horror Story, The Practice o Dark Blue o en cintas como Magnolias de acero, Ataque a la Casa Blanca o la comedia romántica Tango para tres. Desde 2020 hace parte del elenco de FBI en una de sus franquicias: Most Wanted que este viernes 14 de julio estrenará en Latinoamérica su cuarta temporada a las 10:40 p. m. por Universal TV. Una hora antes, a las 9:40 se estrena la segunda temporada de FBI Internacional y a las 9:00 p. m. la quinta de FBI. Le puede interesar: ¿Hay un boom de las telenovelas en América Latina? Y no es solo que las tres series traigan algo nuevo el mismo día, sino que las tres series, en el transcurso de sus temporadas, se unirán en un caso común, un gran crossover que las reunirá en un especial de 3 horas de duración y que, aseguran desde Universal, sorprenderá a todos sus seguidores.

“Es algo que ya se vio en Estados Unidos, pero no se ha visto en Latinoamérica y que sabemos, le gusta a los fanáticos, ver diferentes personajes, ir de un programa a otro e interactuar, la misma historia, todos trabajando juntos, a la gente le fascinó, fue lindo mezclar los mundos”, contó Dylan McDermott, el agente Remy Scott en FBI: Most Wanted en una charla con EL COLOMBIANO. Ese episodio conjunto se llama Imminent Threat (Amenaza Inminente en español) y contará la historia de un secuestro de un ciudadano estadounidense en Roma que implica un complot internacional para llevar a cabo un ataque terrorista con víctimas masivas en la ciudad de Nueva York y por eso se unirán los tres elencos. Dylan, ¿por qué cree que a la gente le gusta tanto este tipo de series policiales? “Sobre todo en FBI Most Wanted, la fórmula funciona, ves el crimen, ves el criminal, nos ves a nosotros intentando resolver donde están o perseguirlos y traerlos ante la justicia y las personas disfrutan eso. Sabemos que hay maldad y oscuridad en el mundo, pero, al mismo tiempo, hay buenas personas tratando de hacer el mundo mejor y esa es la clave”. ¿Qué ha aprendido de Remy Scott, su personaje, ahora que sigue con él en la cuarta temporada de FBI Most Wanted? “Mucho, he aprendido sobre FBI, las fuerzas policiales, perseguir a los peores criminales del mundo, físicamente no es fácil, cada episodio debes de forzarte a ti mismo, debes correr, saltar; emocionalmente creo que también hay compromiso en términos de las personas que persigues, sigo aprendiendo sobre mí, Remy y el FBI”. En una lista reciente de los programas más vistos en la televisión de Estados Unidos, FBI y toda su franquicia estaban en el ranking, ¿qué significa para usted ser parte de esto? “Es genial, he hecho programas que las personas no han visto y trabajas igual de fuerte, pero nadie las ve, entonces tener un programa que la gente ve es grandioso y que lo sigue viendo por muchas temporadas y quieren más, definitivamente esa fue una de las razones por las que me decidí a estar en el programa. Estaba en Law and Order y ya estaba desarrollando esta relación con Dick Wolf y teniendo esta confianza y él sabía que podía llegar y hacerme cargo del personaje principal. Protagonizar una serie de 22 episodios es un trabajo que requiere esfuerzo: me levanto a las 3:00 a. m. y estoy en el set a las 6:00 de la mañana, trabajo todo el día y debes de tener una gran disciplina para esto. Estoy muy agradecido con los fanáticos por el apoyo, es fantástico”.

Dylan McDermott como el agente Remy en FBI: Most Wanted. FOTO Cortesía Universal TV

Y en este tipo de series siempre hay casos nuevos, ¿cómo lo hacen? “Todo lo que debes hacer es ver las noticias todos los días, no es muy lejano, las personas hacen cosas horribles todo el tiempo, desafortunadamente, es por eso que un programa como este existe, por la cantidad de locura que hay en el mundo. No debes de buscar muy lejos”. Lleva cerca de 35 años en la industria, con su experiencia ¿cómo ve la televisión hoy? “Todo está cambiando en el entretenimiento, siempre hay alguna tecnología nueva que está llegando, la última huelga de guionistas fue por el DVD, y ahora es sobre los programas de streaming y la inteligencia artificial. Espero que los guionistas reciban lo que quieren y necesitan porque son muy importantes para el futuro del entretenimiento en muchos sentidos. La televisión está cambiando y la relación al futuro de los canales, creo que streaming no es tan exitoso, creo que solo Netflix tiene ganancias, pero hay muchos lugares donde ver y muchos programas. En mi caso estoy muy feliz de que aún haya audiencia para un programa como FBI: Most Wanted, que la gente llegue cada semana a sintonizarse con nosotros y generen números grandiosos, me da mucha esperanza que este programa vaya a continuar por mucho más tiempo”.