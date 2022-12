Si hay una cara conocida en Netflix a la hora de las comedias románticas, esas que sacan sonrisas y hacen que el público pase un buen rato, es Noah Centineo, el joven actor de 26 años que tiene ya cinco películas en la plataforma de este género: Sierra Burgess Is a Loser, La cita perfecta y la trilogía: A todos los chicos de los que me enamoré, A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero, A todos los chicos: Para siempre estrenó una nueva serie muy diferente a eso que lo ha destacado.

Se llama El novato, ya está disponible en esta plataforma y en ella interpreta a un abogado novato de la CIA que termina enredado en una peligrosa trama política internacional, “cuando una exagente amenaza con exponer su relación de larga data con la agencia si no la exoneran de un terrible crimen”.

Centineo le contó a EL COLOMBIANO que este es un papel muy diferente a lo que el público está acostumbrado a verlo, además es un “espía” muy distinto al que aparece en series o películas de este tipo. “Fue todo un reto, además porque es una serie muy, muy divertida, hay mucha acción, hay un montón de dinámicas pasando. Tienes la comedia, el drama, la emoción y el suspenso. Tienes a este joven entrando en un lugar de trabajo que pensó que entendería, pero realmente no tiene ni idea de lo que está pasando”.

Un joven novato abogado llamado Owen Hendrix que cree que el camino es seguro pero se encuentra que no es así, “para mí fue un reto entender ese mundo porque no hago parte de este, no salí de la universidad como abogado, definitivamente nunca trabajé con el Departamento de Estado o en la CIA, así que tuve que aprender mucho”.