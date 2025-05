Se estrenó la serie Murderbot, ¿qué pasa cuando un robot tiene libre albedrío?

La historia de la nueva serie de Apple TV+, Murderbot, es de ciencia ficción con toques de comedia y thriller, está basada en una saga literaria, la de la escritora Martha Wells (con 9 libros que viene escribiendo desde 2017 agrupados en Los diarios de Murderbot) y quizá no sea tan inverosímil como pudiera parecer.

Imagine que un robot, de esos humanoides, programados para servir al ser humano, se autohackea. Eso significa que puede tomar sus propias decisiones, que tiene libre albedrío. Suena loco, ilógico y hasta raro, pero no lo es ni tanto.

Justo hace varios días un estudio hecho por investigadores finlandeses sugirió que hoy, la inteligencia artificial ya cumple las condiciones del libre albedrío, que ciertos sistemas de IA podrían tener responsabilidad moral en sus acciones.

Lo primero que le pregunto a los creadores de la serie, los hermanos Chris y

Paul Weitz es eso, que muchas películas de ciencia ficción hechas en años anteriores han anticipado avances tecnológicos y sociales. ¿Se imaginan que tal vez en el futuro veamos robots como Murderbot?

Paul responde que sí, que desde ya está pasando con las inteligencias artificiales, “se predice incluso que podría haber inteligencia artificial general (AGI) en los próximos dos años. En algún momento tendremos que enfrentarnos a conciencias que no son humanas. Y normalmente esto se percibe como algo amenazante. Pero Murderbot es interesante porque no quiere ser humano; solo quiere ver telenovelas y pasarla bien. La visión de Martha sobre los distintos tipos de personas del futuro es fascinante”, detalló.

Chris aclara que esta primera temporada –que tendrá 10 episodios– está basada en el primer libro de esta saga literaria, “y fuimos extremadamente fieles a él. No comenzamos este proyecto buscando algo que adaptar, sino como fans de la ciencia ficción y, sobre todo, como grandes admiradores de Martha Wells. Tuvimos la suerte de contar con su disponibilidad. Aunque agregamos algunos elementos a la arquitectura del libro, cada vez que lo hacíamos, llamábamos a Martha para consultarle nuestras ideas. Ella disfrutaba imaginar posibles extensiones de lo que sucede en la historia original, e incluso nos aportó ideas. Así que fue una adaptación bastante única porque la propia autora participó en la creación de nuevos elementos”, aclaró.

Una apreciación particular tiene el protagonista de la serie, Alexander Skarsgård a quien le preocupa que, en el futuro, los robots se vuelvan más inteligentes que los humanos. “Hay momentos en los que me fascina y emociona el potencial de la inteligencia artificial y hacia dónde vamos... pero también hay momentos en que me aterra. Si no se regula, si no se controla, ¿hacia dónde se dirige todo esto? ¿Qué pasará con nosotros, los pobres humanos?”, precisó.