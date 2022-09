La edición 74 de estos galardones no será recordada por las sorpresas en los premios de sus categorías principales pero tampoco por alguna complicación de última hora, lo que, tras años difíciles por la covid-19 y seis meses después de la bofetada de Will Smith en los Óscar, no es algo insignificante.

Otras series ganadoras de la noche

Stranger Things -Netflix

Hacks - HBO

Abbott Elementary - Disney+

Only Murders In The Building - Star+

Ozark - Netflix

Dopesick - Star+

The Dropout - Star+

The Great - Starzplay

Bridgerton - Netflix

MoonKnight - Disney+

Severance - Apple TV+

Pam & Tom - Star+