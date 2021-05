La Reina del Sur 3 entrará a "nuevos mundos" más políticos

Con el humor que la caracteriza, bromea: "¡Como a Teresa Mendoza no le ha pasado nada en la vida, ahora se va a meter en más líos en mundos que no conoce!". Esos mundos están relacionados con su "amienemigo" Epifanio Vargas, quien ya está convertido en presidente.

Cuando Telemundo hizo "La Reina del Sur", entre 2010 y 2011, la idea era hacer una adaptación serializada del libro del mismo nombre del autor español. El éxito fue tal que dio origen a un nuevo género dramático conocido ahora como "narconovelas", y los productores no descansaron hasta conseguir que Pérez-Reverte y Del Castillo aceptaran hacer una secuela.

"La gente de Telemundo es muy celosa de sus guiones y no nos cuentan mucho hasta que se empieza, pero sí sé que comienza un tiempo después de que la dejamos en el final de la segunda temporada en el aeropuerto viendo unos aviones, que ella no sabe quiénes son", dijo la artista, productora y empresaria mexicana poco antes de trasladarse a Colombia, donde se realizará la primera etapa de la serie.

A veces le cuesta creer que esa Teresa sea una presencia permanente en su vida y que cada vez que regresa a ella le encuentra más parecidos con "la verdadera Kate".

"Teresa y yo tenemos muchas cosas en común. No somos diplomáticas ni creemos en medias tintas, amamos a lo grande y no nos para nada", refirió Del Castillo, quien a sus 48 años es considerada una "guerrera" por sus fans, que la acompañan desde que comenzó su vida artística en telenovelas como "Muchachitas" y "Mágica juventud" en los primeros años de la década de 1990.

Del Castillo y Teresa Mendoza son además muy físicas. De hecho, la actriz aseguró que no necesita acondicionar su cuerpo para las escenas de acción que se le vienen encima. "Yo hago ejercicio constantemente, porque si no me volvería loca; es mi forma de drenar", explicó.

En cuanto a su aspecto, el único cambio que hizo fue teñirse el cabello de castaño muy oscuro, casi negro. Su personaje anterior, en la serie "Armas de mujer", que produjo para la plataforma de "streaming" Peacock, era rubia de ojos verdes. Así lucía cuando se realizó la entrevista en el Telemundo Center Miami, y ya se estaba despidiendo de su dorada cabellera.

"Lo que sí me ha hecho falta cada vez que me meto en ese personaje es prepararme emocionalmente, porque Teresa siempre se mete en situaciones muy fuertes y hay que tener la fuerza interior que requiere interpretar eso", señaló.