Gustavo Santaolalla explica la importancia de los silencios en la música de The Last of Us

Es una melodía de la banda sonora que compuso para los videojuegos de The Last of Us I y II . Hace un acorde de mi menor que deja resonando el espacio. Luego hay un silencio (de cerca de dos segundos y medio), de esos elocuentes que te dejan en el aire hasta que llega la próxima nota. Eso le gusta, “me di cuenta de que en esos silencios la gente está esperando qué sigue, como que te chupa la pantalla y ese silencio funciona como algo que te hace irte para adelante en la butaca, ese silencio que produce una cosa de anhelo, que es atrayente”, dice en conversación con EL COLOMBIANO a propósito de la música que creo para el videojuego que ahora hace parte de la serie de HBO Max. Pero hay más.

Ese fue el instrumento que usó para la música del videojuego de The Last of Us, lanzado en 2013 y la misma que se escucha hoy en la serie que cada domingo emite un capitulo nuevo. “Yo tengo esta obsesión desde chico, desde que empecé con el grupo Arco iris, con el tema de la identidad, de representar en todo lo que hago quién soy y de dónde vengo yo, por eso el uso de los instrumentos y de los ritmos”.

Dos Óscar y una vida de éxito

Gustavo Alfredo Santaolalla nació en Ciudad Jardín, El Palomar, en Buenos Aires, Argentina, el 19 de agosto de 1951. Se reconoce en él su exorbitante talento, es un hombre orquesta, su energía es inagotable y lo que toca lo vuelve oro. Algunos le critican un aire de superioridad, sobre todo después del documental Rompan todo (2021), de Netflix, en el que fue productor, protagonista y entrevistado al mismo tiempo.

Pero no se le puede negar ese halo de rey Midas que tiene en el rock en español, específicamente ese que en la década de los 90 generó todo un boom latinoamericano. Ha trabajado con Juanes, Gustavo Cerati, Café Tacuba, Prisioneros, Molotov, Fobia, Julieta Venegas, La vela puerca, Jorge Drexler y Divididos.

Y paralelo a eso, también empezó a hacer música para películas como El secreto de la montaña, Babel, Amores perros, 21 gramos, Relatos salvajes, Biutiful y Diarios de motocicleta, entre otras. Eso le ha valido premios tan codiciados en la industria del cine como el Óscar (tiene dos por El secreto de la montaña y Babel), el Bafta y el Globo de Oro.

Nunca había hecho música para videojuegos, pero quiso intentarlo. La base fue el sonido del ronroco y el tema principal fue compuesto en este instrumento pariente del charango, pero más grave, “que yo insisto que debe tener esta estatura de instrumento particular porque no es como en el saxo que tenés el barítono, el tenor, el alto que es básicamente un instrumento con el mismo timbre en distintas tesituras. El ronroco, si bien tiene un timbre similar al charango y es más grave, tiene una cosa que el charango no y es sustain, el sonido perdura”, cuenta.