HBO anunció esta semana que el plan de estrenos para 2024 de sus grandes producciones ya está listo. Por ejemplo, House of the dragon, la precuela de la afamada Game of Thrones, llegará con su segunda temporada a “principios del verano” (entre junio y julio) en HBO, según dijo el jefe de la cadena, Casey Bloys, durante un evento de prensa realizado en Nueva York.

Vanity Fair detalló que la segunda temporada de House of the Dragon comenzó a filmarse en los estudios Leavesden de Warner Bros. el 11 de abril de este año y que la filmación no se vio afectada por la huelga de guionistas (que comenzó el 2 de mayo y duró hasta el 27 de septiembre) porque los guiones se completaron antes de que comenzara el rodaje y con relación al rodaje, este siguió su rumbo, ya que los actores tienen contrato con el gremio británico Equity, no con SAG-AFTRA que está en huelga desde el 14 de julio.