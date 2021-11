“Estaba emocionado, no sabía que serían seis horas, pero sí que sería una narración larga como una serie, no dijeron en su momento de cuánto tiempo, pero estaba emocionado porque nos permitió establecer el mundo adecuado para que Clint Barton realmente lo viviera y creo que es genial. No tenemos que esperar a tres películas, es explorar ahora un personaje que el público ya conoce, y ahí puedes introducir nuevos personajes en un mundo muy terrenal, en el que realmente pertenecen, en el que sus superpoderes están bien explorados, y no en un espacio intergaláctico flotando con los demás, entonces me encanta que en la serie tiene los pies en la tierra, es práctico y cercano, todo eso me parece genial”.

¿Recibió algún consejo de Jeremy, quien ha estado interpretando a este personaje durante tanto tiempo?

“Agradezco estar haciendo este proyecto con Jeremy, que como mencionaste, ha estado haciendo esto durante más de 10 años, porque esto ha sido diferente a todo lo que he experimentado antes. Así que tener a alguien que conociera este camino fue increíblemente útil, y le agradezco a él por estar tan disponible para mí”.

Hay muchos personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel, ¿alguna vez pensó ser parte de este universo y cuál ha sido su personaje favorito?

“Definitivamente no pensé que alguna vez sería parte de algo como esto, quizá por eso todavía lo siento muy surrealista y si me preguntas por personaje favorito, cualquiera que me conozca sabe que no voy a elegir y seré completamente parcial, diré que Ojo de Halcón (risas)”.

¿Qué tan difícil fue el entrenamiento de tiro con arco para usted?

“Definitivamente fue un desafío. Sabía que no iba a ser fácil, pero parecía tan fácil que pensé, ¡oh!, probablemente no requiera demasiado de nada, pero estaba equivocada. Así que disfruté mi tiempo entrenando y conociendo el deporte y luego descubriendo el estilo de Kate Bishop (mi personaje) con el arco. Es una especie de evolución constante del personaje que está haciendo cosas que no había hecho”.