Si hay algo claro que deja la precuela de Juego de Tronos llamada House of the dragon (La Casa del Dragón en español) es que semana tras semana se convirtió en tendencia en redes sociales tras la emisión de cada uno de sus 10 episodios y este domingo 24 de octubre, en el capítulo final, no fue la excepción.

Terminó la primera temporada, y con una segunda ya confirmada, los seguidores siguen hablando de la truculenta historia de la dinastía Targaryen que George R. R. Martin presentó en el libro Fuego y Sangre, en el que se basó Ryan Condall y Miguel Sapochnik para construir la serie.

En este último episodio (¡alerta spoiler! si no se lo ha visto) se vio la reacción del bando negro tras la muerte del rey Viserys (el capítulo 9 se centró en los verdes, los Hightower).