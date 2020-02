Prográmese con los estrenos y finales de estas series

Será un mes de novedades, también de despedidas. Febrero está marcado por el adiós de varias series, una de ellas considerada como una de las mejores del siglo XXI: Homeland.

Confirman desde la agencia de noticias EFE que La exitosa serie de Showtime se despide con sus doce últimos episodios en una octava temporada en la que la actriz Claire Danes seguirá dando vida a Carrie Mathison, “una brillante oficial de operaciones de la CIA con trastorno de bipolaridad que es asignada al Centro de Contraterrorismo”. Galardonada con el Globo de Oro a mejor serie de drama en 2012 y 2013, con Danes como mejor actriz, “Homeland vuelve a la pequeña pantalla con dos incógnitas: por un lado, saber si Carrie será capaz de recuperar la memoria tras meses de confinamiento en un gulag ruso y, por otro, ver si la serie mantiene el éxito logrado hasta ahora y termina sus emisiones por todo lo alto”.

En el mismo día de su estreno en Estados Unidos, FOX Premium traerá a Colombia esta octava y última temporada de Homeland. El estreno será este domingo 9 de febrero a las 11:30 p.m. en FOX Premium Series y “las siete temporadas anteriores se encuentran disponibles en la App de FOX”, confirman desde dicho canal.

La primera ficción española que llegó a Netflix fue Las chicas del cable. El final de esta serie llega a dicha plataforma a partir del 14 de febrero con una temporada final dividida en dos partes. “Tras el impactante final de la cuarta temporada, las telefonistas vuelven en una quinta entrega ambientada en el Madrid de la Guerra Civil, al menos un lustro después de la época en la que terminó la anterior temporada, con la hija de Ángeles (Maggie Civantos) como eje central y nexo entre las protagonistas”.

Otra medio despedida es la de Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad que se verá a partir del 24 de febrero por Netflix. Será la quinta temporada, la penúltima del universo de Saul Goodman. El tráiler anunció importantes regresos como el de Hank Schrader, el cuñado de White y agente de la DEA.

Los regresos

Narcos México vuelve con su segunda temporada. “El próximo 13 de febrero es la fecha escogida por Netflix para el estreno mundial de la segunda temporada de una de las series que más reconocimiento le han dado a la plataforma”, cuentan desde EFE y explican que esta nueva tanda de diez episodios para conocer los entresijos de la vida del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo , interpretado por Diego Luna.

Otro regreso, bastante esperado por los fanáticos, es el de Outlander, basada en la novela homónima de Diana Gabaldon, Outlander vuelve a la pequeña pantalla con su quinta temporada después de un interminable año de espera para sus seguidores. Continúa la historia de la enfermera de combate de los años 40 que viaja en el tiempo hasta la Escocia de 1743 en una nueva entrega que podrá verse a partir del 16 de febrero en el canal americano Startz y también se verá por Amazon Prime Video.

La segunda temporada de Altered Carbon se estrenará el próximo 27 de febrero. El drama de ciencia ficción retoma la historia de Takeshi Kovacs (ahora interpretado por Anthony Mackie el mismo Falcon de Avengers), el último soldado de un comando especial de guerreros interestelares, que sigue buscando incansablemente a su amor perdido, Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry).

Las novedades

Hunters es una de las series más esperadas del año. La historia llega a Amazon Prime Video como el principal estreno del mes de febrero gracias al reclamo de su gran elenco de actores, liderado por Al Pacino. Enmarcada en la Nueva York de los años 70 –cuenta EFE– la serie es un thriller sangriento en el que un grupo organizado de cazadores de nazis se ve obligado a actuar ante la conspiración de altos funcionarios que buscan instauran el Cuarto Reich.

Joe Hill es un famoso escritor de novelas gráficas, es el hijo de Stephen King quien ha hecho su propia carrera con cómics como Locke & Key que ahora llega al formato serie gracias a Netflix. El estreno será este 7 de febrero. Locke & Key fue ilustrada por el chileno Gabriel Rodríguez y mezcla, tanto en el libro como en la serie, terror, fantasía y drama para contar la historia de los hermanos Locke, quienes tratan de encontrar las claves que les permitan entender por qué su padre fue asesinado.

Apple TV+ apuesta por la comedia con el estreno, el próximo 7 de febrero, de una serie que llega como algo nuevo, distinto a al tono dramático de The Morning Show, la fantasía de See o la línea histórica de Dickinson. “Con la idea de ofrecer un contenido más variado, Apple TV+ centra este mes su atención en este único estreno en series. Para ello cuenta con los guionistas de la valorada it’s always sunny in Philadelphia así como con su creador, Rob McElhenney, quien también protagoniza esta comedia centrada en un estudio de desarrollo de videojuegos”, explican desde EFE.