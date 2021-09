Netflix, sus anuncios para fanáticos y los estrenos de octubre

Después de las buenas noticias que recibieron tras los premios Emmy –10 galardones en la pasada edición y la máxima distinción como Mejor serie dramática para The Crown–, la plataforma Netflix trae varias novedades para los suscriptores en Colombia.

La primera será el evento para fanáticos llamado TUDUM: Un evento global para fans de Netflix, que será virtual el 25 de septiembre. “La comediante Lilly Singh será la anfitriona durante la primera hora, que incluye un clip exclusivo de la nueva película de acción Alerta roja, primeros vistazos de las más recientes temporadas de Bridgerton y Ozark, y una sorpresa especial de Stranger Things”, explicaron.

Las estrellas de Stranger Things: Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin tomarán el escenario durante la segunda hora, en la que ofrecerán a los fans los primeros vistazos a Sandman; Vikingos: Valhalla, y la temporada 4 de Cobra Kai. Además, un adelanto de la nueva película Misión de rescate, una mirada exclusiva a la secuencia de apertura de Cowboy Bebop.

Nicola Coughlan, de Bridgerton, será la maestra de ceremonias durante la tercera y última hora del evento, allí se verá el primer adelanto y la revelación de la fecha de estreno de la temporada 2 de Emily en París, un saludo especial de la nueva reina Isabel II de The Crown, un clip especial de la nueva película No miren arriba, un video detrás de cámaras con el elenco de The Umbrella Academy, el debut del tráiler de El ejército de los ladrones —la precuela de El ejército de los muertos— además de adelantos y exclusivas noticias de última hora de The Witcher.

Este evento virtual en vivo comienza a las 11:00 a. m. y se emitirá en los canales de Netflix en YouTube de todo el mundo.