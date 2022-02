La ley y el orden: UVE llega a su capítulo 500, lo dirigió Juan José Campanella

“Es único, creo que es una serie que ha ido evolucionando. Empezó con una fórmula clásica: el procedimiento de un oficial que encuentra un cadáver y luego hay que hallar al asesino. Se fue moviendo a medida que cambiaban las temáticas y las relaciones de género, en la actualidad tiene ese elemento, porque nuestros personajes son policías, pero importan más los resultados, las repercusiones de un crimen. De hecho, en el capítulo 500 el gran debate es si hay delito o no y no hay ningún muerto, hay un cambio muy importante, además de la evolución del personaje de Olivia Benson (interpretado por Mariska Hargitay), ella es una presencia absolutamente empática en pantalla que logró ser muy querida”.

“Yo era director en Nueva York en ese momento, más de comedia. La segunda asistente de dirección que yo tenía en esos programas consiguió trabajo en La ley y el orden: UVE y le dijo al jefe de directores, Ted Kotcheff (recordado por dirigir Rambo) que me tenía que llamar a mí, que yo iba a resolver bien la serie y me dieron la oportunidad. El primer capítulo que dirigí fue el cuarto de la segunda temporada, estuve muy nervioso y todos me hicieron sentir en casa a los 10 minutos, esa es una sensación que sigue intacta 22 años después”.

A la hora del balance, el director argentino Juan José Campanella dice que la serie La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales (UVE) le ha dado demasiado, y recuerda que cuando hizo El secreto de sus ojos, cinta ganadora del Óscar en 2009 como Mejor película extranjera, había dirigido ocho episodios: “Esta serie me dio la facilidad de pensar bajo presión y me enseñó muchísimo. Haciendo la serie construí una lista de cosas que quería hacer y las volqué en El secreto de sus ojos”, cuenta en una conversación con EL COLOMBIANO.

¿Qué piensa del streaming?

“Son mil pasos adelante para la TV y le doy la bienvenida, está en plena ebullición. El streaming ayudó a darle importancia a cada personaje, antes los capítulos tenían que ser autocontenidos, empezaban y terminaban, hoy puedo ver los capítulos en orden y cuando quiera, eso permitió un cambio en los guiones y en el estilo”.

Las series de hoy no tienen cara de llegar a ser tan largas, ¿por qué cree que se da eso?

“El streaming ha cambiado el formato de series de 24 capítulos por año a temporadas de 8 a 10 episodios y además, hay un énfasis no tanto en la creación de personajes sino en las historias. Por ejemplo, Dr. House era un personaje que se metía en distintas cosas, hoy estamos vendiendo una historia que además tiene un personaje y si pega muy fuerte, puede tener una segunda temporada”.

¿Cree que el cine desaparecerá?

“En cuanto a la concepción de lo que era cuando me metí a estudiar cine y despertó mi pasión ya desapareció, podemos seguir negándolo pero en algún momento tenemos que aceptarlo, el material interesante se fue a la televisión. La gente en su trabajo, en el día a día, habla de las series, no de las películas, la cuarentena aceleró esto, no sé si habrá una reacción y recuperación del cine. Yo voy a cine, veo las películas en el cine, las que quiero ver, si no las quiero ver, no las veo ni en televisión. Veremos lo que pasa, estamos frente a un cambio muy grande que la tente se está aislando y el cine es una experiencia comunitaria, no sé qué irá a pasar”.