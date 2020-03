Contenido gratis para ver televisión (y otras modificaciones de los canales)

Maratones de las mejores series, apertura de plataformas para algunas películas y contenido. La televisión tanto de streaming como de canales pagos han movido sus fichas para que sea más divertido ver televisión en casa en momentos de aislamiento.

En Colombia las noticias corren por cuenta de Amazon Prime Video que comenzó a publicar contenido gratuito sin necesidad de que las personas adquieran una membresía, “el único requisito es tener una cuenta de Amazon (que es gratuita)” indicaron en un comunicado.

Publicidad

Esta plataforma abrió películas infantiles y programas para toda la familia como Bug Diaries, Creative Galaxy, Danger and Eggs, Gortimer Gibbons Life on Normal Street, If You Give A Mouse A Cookie y Jessy and Nessy entre otras.

Le puede interesar: Los colombianos están viendo más televisión que antes.

Otro canal que organizó su programación para estas fechas fue Space y añadió películas de aventuras y acción para la familia hasta fin de mes. Para este jueves a las 8:13 p.m. en Colombia la película Blitz y a las 10:30 p.m. Chank 2: Alto voltaje, ambas con Jason Statham.

El viernes 27 a las 10:00 p.m. emitirán la cinta Olvidados de Phoenix; a la misma hora el sábado Noche de venganza con Jamie Foxx y el domingo 29 de marzo también a las 10:00 de la noche John Wick con Keanu Reeves.

Publicidad

Películas disponibles

Claro Video anunció que ya está en su plataforma la cinta ganadora del Oscar como Mejor Película, Parásito y títulos que acabaron de salir de cartelera como Ford vs Ferrari o Jumanji: el siguiente nivel. Además la Bella y la Bestia y El libro de la Selva para toda la familia.