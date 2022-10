En la segunda temporada del Factor X (2012) apareció en la audición una joven cubana de 15 años. El paso por este programa caza talentos generó su ingreso al grupo juvenil Fifth Harmony y, de paso, a empezar a forjar una carrera musical.

Cuatro años duró en el grupo y en 2016 anunció su retiro para seguir una carrera como solista de la que se desprenden éxitos como Havana, Señorita (con Shawn Mendes) o Mi persona favorita (con Alejandro Sanz). Cerca de 10 años de experiencia le dan el aval para ahora sentarse como coach en la silla de The Voice y convertirse en la segunda latina (tras Shakira), en un jurado de este reality estadounidense.

Camila comparte este año con Blake Shelton, Gwen Stefani y John Legend. Este The Voice ya va por su temporada 22 en Estados Unidos y en Colombia se puede ver por Universal+.

¿Cómo se integró a este reality?

“Yo salí de un show de competencia de canto, el Factor X, que es muy parecido y me sentí honrada y emocionada de que me consideraran para ser coach en The Voice, pero también lo pensé porque yo sé que es una gran responsabilidad. Ese show cambió mi vida y estos programas que le dan la oportunidad a la gente tienen el potencial de cumplir sueños y de cambiar vidas. Es una responsabilidad que no es ligera. Decidí aceptar porque creo que tengo mucho que aportar”.