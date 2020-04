Ideas para ver televisión gratis

For All Mankind , drama que presenta un mundo aspiracional donde astronautas e ingenieros de la NASA, y sus familias, se encuentran a ellos mismos en el centro de eventos extraordinarios que ven a través del prisma de una línea de tiempo alternativa.

TNT y la miniserie de Kit Harrington Este viernes 17 de abril a las 10:30 de la noche, TNT estrenará Gunpowder, protagonizada por el actor británico Kit Harington, más conocido como Jon Snow en The Games of Thrones.

History trae Proyecto Libro Azul El próximo domingo 19 de abril, el canal History estrena la segunda temporada de la serie Proyecto libro azul, el drama producido por Robert Zemeckis, inspirada en un proyecto real y secreto de la Fuerza Aérea estadounidense para investigar ovnis y protagonizada por el actor irlandés, Aidan Gillen, el recordado Little finger (meñique) en Game of Thrones.

Maratón de Sex and the City

En este momento y hasta el próximo viernes 17 de abril, siempre a partir de las 11:00 a.m., el canal HBO SIGNATURE exhibirá todas las temporadas de la serie Sex and the city. Creada por Darren Star, la serie se basa en el libro homónimo de Candace Bushnell.

Son seis temporadas que siguen la vida de la columnista Carrie Bradshaw (interpretada por Sarah Jessica Parker) y de sus amigas Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon), mientras viven los altibajos del mundo de solteros en Nueva York.