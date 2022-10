La paisa Camila Pérez vuelve a Acapulo, la cómica serie de Eugenio Derbez

“Hay muchas series, por ejemplo coreanas, de las que soy muy fan y no me importa no entender el idioma sino conectar con los personajes y disfrutarlos, tampoco tengo problema en leer subtítulos y quiero que la gente sienta lo mismo con nuestro show, que a pesar de que hay escenas que son en español, que se conecten con nosotros y que les mostremos un poco lo que es nuestra cultura, para mí es un privilegio”.

Después de una primera temporada, ¿cómo ha sido su crecimiento como actriz?

“Tremendo porque yo nunca había hecho comedia, hice un cortometraje de comedia pero no a esta dimensión. Aprendí demasiado de lo que puedo hacer, yo a veces me limitaba mucho por venir del drama, aprendí que si puedo hacer varias cosas y eso que me considero todavía una estudiante de mi trabajo, pero si me ayudó a ver que tengo ciertos talentos que no conocía aunque mi director, los escritores, mi coach de actuación me ayudaron mucho y en especial a darme cuenta de varias cosas que yo no sabía que tenía”.

Esta historia entre Julia y Máximo se vuelve más interesante, cómo es tu trabajo con Enrique (el actor que interpreta a Máximo joven)?

“Enrique es mi adoración, mi hermano, lo adoro, él es mayor que yo, pero yo digo que es mi hermanito pequeño, adoro compartir escena con él porque es un actor muy talentoso y generoso, siempre disfrutamos y aprendo mucho de él. Cualquier momento que tengo para una escena con él yo soy feliz porque aprendo demasiado de él, es muy carismático y lo adoro”.

Volvió a Medellín hace poco...

“Sí, fui en diciembre, conocí a mi sobrino (nació hace poco), y compartí con mi familia, ya me estaba haciendo mucha falta la tierrita”