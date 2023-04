Taylor Swift y Joe Alwyn se habrían separado tras seis años de relación; esto es lo que se sabe

La noticia de la separación de la cantante Taylor Swift y del actor Joe Alwyn se dio a conocer el sábado 8 de abril por las revistas estadounidenses ET y People, quienes aseguraron tener la exclusiva y haber consultado el hecho con fuentes confiables y cercanas a la pareja.

“La separación fue amistosa, “no fue dramática”, compartieron en ET, donde también afirman que esa es la razón por la que Alwyn no ha asistido a ninguna de las presentaciones del The Eras Tour que desde el 17 de marzo ha ocupado las páginas de los diarios y de las redes sociales.

Sin embargo, tal y como lo explican en El País, “Swift y Alwyn por ahora no se han pronunciado sobre su ruptura. Algo que no es de extrañar, pues ambos han sido muy discretos respecto a su noviazgo, que comenzó en el año 2016. Y lo poco que se ha podido saber de su relación en este tiempo ha sido a través de las canciones que la artista le ha dedicado al actor durante el tiempo que han estado juntos”.