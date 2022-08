¿Cuál es la verdad?

No obstante, los usuarios más curiosos decidieron buscar el perfil de Clara Chía, y allí se percataron de que la cuenta no era de ella, sino un fake en el que aparecía contenido de una modelo rumana que se dedica a la producción de contenido para adultos y que se hace llamar en redes 'Dani Fae'.



La modelo aparece bailando 'Te Felicito' en traje de baño y frente a un espejo moviendo de manera sensual sus caderas, sin embargo el rostro no se le ve con claridad, ese fue el motivo de que se presentara la confusión.