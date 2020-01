La niña de Pa Quererte se roba el show en la televisión

Hanny Viscaíno, a sus nueve años de edad, se roba el show por estos días como protagonista de la telenovela Pa Quererte, de RCN, en la que comparte rol principal con el paisa Sebastián Martinez.

En televisión ya había hecho varios comerciales y así fue que la contactaron para hacer el casting del dramatizado que se emite, de lunes a viernes, a las nueve de la noche. En rating le va muy bien y empata con su enfrentado Amar y Vivir, de Caracol.

Publicidad

Acerca de su trabajo en la pantalla chica anota que lo más le gusta de actuar es que aprende mucho de los compañeros, “es algo muy bonito, es regalar un mensaje a la gente que te ve, llegarles al corazón con enseñanzas muy bonitas”.

Su gran amiga en el elenco es Juliette Pardau, que interpreta a Dany. Hanny habla de Isabel, la niña que se roba el corazón de los televidentes en Pa Quererte.

¿Tras esta experiencia quiere seguir actuando?

“Claro que sí, me gusta mucho, también me encantaría cantar y bailar. Tengo el sueño de ir a México, sería muy chévere ir allá a seguir estudiando, y también quiero ir a Medellín a conocer”.

¿En su día a día es tan “despierta” como su personaje”

Publicidad

“Yo soy igualita, muy sencilla, hasta salgo a la calle mal arreglada, me da igual. No me da pena porque soy como soy, pero sí me siento incómoda montando en el bus para ir al colegio. Me piden fotos y me dicen que salgo muy bonita, que les gusta las enseñanzas”.

¿Cómo la escogieron para Pa Quererte?

“Fue un proceso muy, pero muy largo. Ya había hecho comerciales y luego hice el casting para la novela. Esa prueba fue probando a muchos papás y el que más me gustó, que al final fue el que escogieron como mi papá, fue Sebastián Martínez. Empecé a leer todo sobre su vida”.

¿Cómo la va como Sebastián Martínez?

Publicidad

“La empatía comenzó desde los ensayos. En las grabaciones hablamos mucho, la relación con él es muy chévere, es un gran compañero. Me dice que yo me parezco a la abuelita de él, porque lo regaño en la novela. Siempre me repite que parezco la reencarnación de ella”.