Shakira y Hamilton cada vez más juntos: sorprendieron con nuevas citas en Barcelona

La cantante colombiana Shakira y el siete veces campeón de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, no ocultan su cercanía y este fin de semana, durante el Gran Premio de España celebrado en Barcelona, se les vio compartiendo varios momentos juntos.

Los fotógrafos que cubrieron el evento deportivo captaron una imagen de la cantante al interior del garage de la escudería alemana y luego, la transmisión oficial de la carrera la mostró sonriente en el paddock del circuito cuando estaba por finalizar la carrera y se confirmaba el segundo lugar del piloto británico.

Horas después, la misma Shakira se encargó de confirmar que estuvo viendo la carrera: “Nice to be back in Barcelona” (encantada de estar de vuelta en Barcelona, por su traducción en español), escribió la cantante junto a una foto suya en el circuito de Montmeló.