People aviva los rumores de una posible relación entre Shakira y Hamilton y revela nuevos detalles

Por ejemplo, desde que se le ha visto tan cerca del siete veces campeón de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton , la prensa no ha dejado de especular si realmente están o no en la primera etapa de un sentimiento amoroso.

Una de ellas asegura que “la cantante y el piloto de Fórmula 1 mantienen las cosas ‘divertidas y coquetas mientras pasan tiempo juntos, ya que se encuentran en la etapa de conocerse’”, escriben en la revista, y explican que aunque le preguntaron a los representantes de ambos sobre ese rumor, no obtuvieron respuesta alguna.

“Este ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en el que he sentido más que nunca, y muy personalmente, lo que es ser mujer. Ha sido un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos más fuertes de lo que pensamos, más valientes de lo que creíamos, más independientes de lo que nos enseñaron a ser”, dijo la barranquillera al recibir el primer premio Mujer del Año de Billboard.

Por ahora, a los fans, que celebran que al fin la cantante esté tan lejos de Piqué, solo les queda esperar las noticias sobre este posible nuevo amor.