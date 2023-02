“Yo compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse”: Shakira en explosiva entrevista

La cantante de “Te felicito” y “Monotonía”, temas que sacó con Rauw Alejandro y Ozuna en 2022 antes de su mega éxito “Music Session #53” con Bzrp el pasado enero, afirmó: “Ahora me siento completa, siento que dependo de mí misma. Para que esa fortaleza sea real, tiene que salir de un duelo, de vivirlo, de aceptarlo, de que la vida no todo tiene que salir bien, y recoger esos pedacitos”.

En ese proceso de duelo han ayudado sus fans. “Me he sentido realmente apoyada por mi público de una manera que jamás esperé que fueran a ser tan claves para mí. Me ayudaron a levantar cuando estuve en el piso y allí dije que estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre que más hay”, dijo.