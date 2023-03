“Se tomaron todo muy personal”: Carolina Cruz salió a explicar su polémica frase sobre mujeres que se quitan las prótesis

Despues agregó: “Lo que me parece que no es llevadero, ni es correcto es que todas las mujeres (...) Y es que fulanito habló en las redes sociales y ahora se volvió una moda, entonces todas empezaron a sacar a citas médicas”.

Por lo que dadas las circunstancias, la presentadora de “Día a Día”usó su cuenta de Instagram para brindar una explicación sobre lo sucedido, además de compartir algunos de los pantallazos de los comentarios que recibió.

“Si una sola persona, mujer, entendió, escuchó y vio la entrevista completa sin tomárselo personal, soy feliz”, dijo.

También aseguró que sus palabras fueron con mucho respeto, y que no hablaba de alguien en particular. “Jamás, yo nunca hablaría específicamente de una persona (...) y jamás hablaría que es que el doctor no tiene el profesionalismo, no, no, no, es que aquí se tomaron todo muy personal como si yo estuviera atacando a las invitadas y al doctor”.

Fue lo único que quiso decir, para referirse a las criticas, porque según ella, y así lo dijo en sus historias de Instagram, es lo mejor que puede hacer, y agradece a quienes vieron la entrevista completa, y no se dejaron llevar por las criticas que ocasionó su comentario.