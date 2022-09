“Si este sofá hablara” es el nombre del programa de entrevistas que conduce Santiago Alarcón los martes por Telemedellín y en la app TM+. El actor ya ha incursionado en la presentación y ahora se anima a tener un espacio más íntimo, donde tendrá personajes de impacto nacional como invitados para conocer sus historias, anécdotas y trabajo.

Entre los invitados van a estar Juan Daniel Oviedo, ex director del Dane; a Alejandro Riaño (Juanpis), a la Puya (María Paulina Baena), a Marce La Recicladora, a la rapera y freestyler Marithea, y a la actriz Isabela Santiago, entre otros. El sofá que ocupa el set tiene su propia historia, desde hace un tiempo hace parte del inventario de Telemedellín, con un nuevo tapiz, pero por él han pasado más de mil invitados.

Alarcón ya había tenido la experiencia de presentador en el programa “Frente al espejo”, un programa de la Comisión de la Verdad producido en alianza con Canal Capital, con el apoyo de la Unión Europea. “Es uno de los proyectos donde he aprendido no solamente a ejercer un rol de presentador, que no conocía y del que todavía siento que me falta un montón, también aprendí muchísimo del país, de las responsabilidades que tengo como ciudadano y de los compromisos que debo adquirir como colombiano. También aprendí a conocer la historia del país, sobre todo con la intención de trabajar para conocer sobre el conflicto armado con el que llevamos 60 años de guerra y no se repita nunca más”, comentó.