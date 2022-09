En 2019, Rihanna le confesó entonces a la revista Vogue: “No podría atreverme a hacerlo. ¿Para qué? ¿Quién gana con eso? No mi gente. Simplemente no podía ser una vendida. No podía ser una facilitadora. Hay cosas dentro de esa organización con las que no estoy de acuerdo en absoluto, y no iba a ir a servirles de ninguna manera”.

¿Nueva música?

El primer nombre en sonar para el espectáculo con el cambio de patrocinador fue Taylor Swift, pero este se descartó, según TMZ, porque primero quiere acabar de regrabar sus primeros seis discos. Swift está en proceso de regrabar su discografía para recuperar los derechos sobre su música, vendidos a una empresa privada por su disquera.

La publicación en Instagram de Rihanna, terminó con las especulaciones. La cantante de Barbados no ha sacado música nueva desde 2018, pero esta participación podría significar que finalmente decidió regresar a la música, para dicha de sus fanáticos.

La 57ª edición del campeonato de la NFL se disputará el 12 de febrero en el State Farm Stadium, sede de los Arizona Cardinals, en Glendale (Arizona).