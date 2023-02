Con más de 100 bailarines en escena, 7 plataformas elevadas y el corazón ansioso de sus fans que esperaron durante siete años que volviera a subir a un escenario, Rihanna se apoderó del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl cantando varios de sus éxitos y dejando entre los fanáticos algunas dudas que ella misma se encargó de despejar al final del show.

Rihanna se presentó en el escenario vestida completamente de rojo (Loewe y Alaia), comenzó el espectáculo con la canción Bitch Better Have My Money en una plataforma elevada sobre otra roja que atravesaba el campo y bailarines vestidos de blanco.

Luego cantó Where have you been, mientras bajaba de la plataforma elevada y continuó con Only Girl (In the wold) y We Found Love.

La cuarta canción elegida fue Rude Boy y continuó con Work, canción en la que caminó por todo el escenario seguida por sus bailarines.