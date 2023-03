Piqué contó su versión tras la separación con Shakira: dice que está feliz y no le interesa limpiar su imagen

Al final de la entrevista, el exfutbolista fue abordado sobre su separación mediática con Shakira, de la que inicialmente se negó a opinar porque no “no me apetece”. Sin embargo, reiteró lo que había dicho en entrevista para el programa radial “El món a Rac1”, conducido por Jordi Basté: “cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”.

“A los jugadores no nos pasaban nada. Yo nunca pedía nada. Otros sé que pedían informes del contrario y quizá alguno lo hiciera de los árbitros. Ni idea. A nivel grupal, desde luego, no recibíamos nada”, respondió Piqué cuando le preguntaron si los jugadores recibían informes en el vestuario.

“No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, aseguró sobre su nueva vida.