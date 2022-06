En el artículo también se cuenta que la pareja llevaba un tiempo largo de desgaste y que no se da por infidelidad, sino porque se acabó el amor, sobre todo por parte de Piqué. Eso también lo tiene cansado, según el medio español: que le culpen de haber destrozado a la cantante y que estén escarbando con quién la traicionó.

“Las confesiones privadas y públicas no le están sentando nada bien porque ambos tenían códigos que ahora parecen incumplirse: ¿Pero qué os pensáis que él está todo el día con unas y con otras? Por favor, hay que ser un poco serios en estos y recordar que cada uno sobrelleva las rupturas como pueden ”, escribe el periodista de ABC, Saúl Ortiz, citando a alguien muy cercano a Piqué.

Ese es el nuevo rumor: que Piqué se siente traicionado por la artista barranquillera por como se han dado las cosas tras la ruptura. Esto según el medio ABC de España que explica que según fuentes cercanas al futbolista, Shakira permitió que personas allegadas a ella explicaran en televisión que está triste y llorando mucho por la separación, como si para él la situación no fuera difícil.

El tema difícil que viene ahora, y que seguirá mostrando sus diferencias, según ABC, es la custodia por sus hijos, porque el futbolista quisiera que se queden en Barcelona, donde nacieron, estudian y tiene a sus amigos, pero la artista quisiera irse a Miami. Sin embargo, no la tiene tan sencillo. Este mismo portal señala que no es fácil desde lo jurídico, porque la artista tendría que demostrar que el cambio los beneficia y los protege, y eso no es tan fácil. Finalmente, su casa es Barcelona. Así que si no llegan a acuerdos, tendrán que dirimirlo en los juzgados.

Además cuentan que Shakira intentó volver dos veces con él, pero que Piqué no quiso , porque si bien ella todavía sigue enamorada, él ya decidió continuar por su lado.

Rumores van y vienen

Por supuesto que las especulaciones continúan. El medio 20minutos también habló de las dos veces que Shakira intentó volver con Piqué, pero que el vínculo ya estaba roto, y Piqué no dio el brazo a torcer porque ya tiene un ambiente nuevo y no la tiene en sus planes. La barranquillera, en cambio, guardaba la esperanza de retomar la relación.

En Ya es mediodía, otro medio español, la periodista Lorena Vásquez dijo que “Piqué hacía tiempo quería separarse, pero Shakira no. No puedo precisar qué relación tiene Piqué con esta chica, pero sí me consta que sentó mal a Shakira”. El rumor es que tiene una joven de 22 años, es rubia, está estudiando y trabaja de azafata de eventos. Además que sería una amiga de la novia de Riqui Puig, su compañero de equipo, con quien aseguran lo han visto mucho estos días de fiesta.

No obstante, también se ha conversado que desde hace unos tres años llevaban una relación abierta, y que por eso la familia de Piqué se sorprendió con la ruptura. Esto lo dijo el periodista José Antonio Avilés al programa Viva la vida.

El portal ABC, en otro artículo, también recordó una entrevista de la artista el 27 de mayo con la presentadora Alison Hammond en This Morning, conversando de Te felicito, su nueva canción. Ella le preguntó por qué el tema de las mentiras y los engaños, y Shakira respondió: “Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres. Vos crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas”. Al final dijo que su objetivo con el tema era “encontrar la verdad”. En ese momento no había contexto de separación.

Lo cierto del caso es que la pareja no se ha pronunciado oficialmente, salvo por el comunicado de Shakira el sábado en el que pidió respeto por su privacidad, para cuidar a sus dos hijos, que son lo más importante. Lo único claro es que se están separando, lo demás sigue siendo especulación.