Hace unos días, la creadora de contenido compartió unas emotivas fotos que se realizó con su esposo Sergio “Checho” Chams, acompañadas de un tierno mensaje: “Siempre pensé que iba a ser de las que se iba a esconder en el embarazo, de las que iba a ver la barriga como algo poco estético, y de las que jamás se iba a hacer fotos con ella, pero les juro que pocas veces en mi vida me había sentido más divina, sexy, poderosa y absolutamente radiante. Mi hija me ha cambiado mi perspectiva sobre tantas cosas y de tantas maneras, que no me alcanzo ni a imaginar lo que vendrá a enseñarme cuando llegue”, comentó la exreina.

Durante el fin de semana, Marcela también compartió un video de la sesión de fotos que se hizo junto a su esposo. Y, este lunes 4 de septiembre, compartió la llegada de su bebé con una tierna fotografía.