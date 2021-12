Adiós a un ídolo: Murió Vicente Fernández a sus 81 años

A sus 81 años y tras batallar durante los últimos años con una serie de complicaciones de salud, el cantante mexicano Vicente Fernández falleció este domingo en México.

Así lo confirmó la familia a través de un mensaje en la cuenta de Instagram del artista: “En Paz Descanse Sr. Vicente Fernánez. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”.

La salud del “Charro de Huentitán” se había deteriorado aceleradamente desde agosto de 2021, luego de una caída grave que le provocó un golpe en las cervicales cercanas al cráneo, lastimándose la médula y dejándolo sin movimiento de brazos y piernas, por lo cual debió ser hospitalizado desde entonces.

Debido a ello tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia que le generó un deterioro respiratorio y lo dejó conectado a respiración artificial, por lo que se mantuvo en terapia intensiva cerca de seis semanas.

A mediados de septiembre, el intérprete presentó mejoría y permanecía en una habitación común del hospital para recibir rehabilitación física, pero el pasado 1 de diciembre había tenido que reingresar a terapia intensiva y el 9 de diciembre, por declaraciones de la propia familia, su estado se había complicado a un punto de no retorno, según dieron a entender sus familiares.

“Está grave, está delicado. Estamos todos en oraciones”, declaró el 10 de diciembre su hijo Alejandro Fernández a un programa matutino de TV Azteca.

Vicente pasó las últimas horas de su vida sedado y rodeado por sus hijos y familiares cercanos.

Vicente Fernández deja una imponente trayectoria que para él aún no concluían su legado, pues en 2020 aseguró que preparaba nuevo material. “Tengo más de 100 álbumes en el mercado y he grabado más de 300 canciones que aún no se han dado a conocer. Mi vicio es cantar”, declaró.

El último de sus reconocimientos, lo recibió justamente este año en los Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Música Ranchera/Mariachi por su último disco “A mis 80´s”.

Hasta el momento, la familia no ha dado información sobre qué seguirá para ellos ni sobre los homenajes que estén planeados para Fernández.

El fallecimiento de Chente Fernández coincide con el Día de la Virgen, patrona de México y por la cual el cantante y actor sentía una gran devoción, como demostraba dedicándole canciones en sus conciertos.

Con icónicas interpretaciones de canciones como "Volver, volver" o "El Rey", Fernández marcó su carrera, pero también la historia de la música ranchera, que pervive hasta el momento después de grandes ídolos como Pedro Infante o José Alfredo Jiménez gracias al “Charro de Huentitán”, que hizo del concepto de macho mexicano una prolongación de sí mismo.

Por fortuna, la dinastía de los Fernández y la vocación familiar por la música ranchera continúan con su hijo Alejandro Fernández y su nieto Alex, junto a quienes llegó a actuar en los Latin Grammy en 2019.