David Gail, también hizo parte del elenco de películas como Bending All the Rules y Some Girl. También participó en una serie de comedio que se vio en Colombia, en Doogie Howser, M.D.

En Clase de Beverly Hills personificó a Stuart, uno de los novios que tuvo el personaje de Brenda Walsh (Shannen Doherty), La relación entre los personajes de Stuart y Brenda fue importante en la serie, tanto así que estuvieron comprometidos, pero la boda nunca se realizó.

La actriz lleva varios años luchado contra un cáncer de seno, que tras haberse sometido a un intenso tratamiento le regresó.