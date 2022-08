“Yo era un señor tranquilo, dedicado a mi actividad, hasta que conseguí mi primer auto antiguo y me entró la enfermedad del óxido. Ya no pude parar y no quiero curarme”, dice el ginecólogo Óscar Serna, un colombiano que lleva 30 años viviendo en Celaya, México, y que por estos días anda con un grupo de otros veinte “enfermos” mexicanos recorriendo garajes y colecciones de carros de época en Colombia.

Fiebre colombiana

Mención aparte merecen los autos construidos en el país, como el Renault 4 o el Renault 12, los Dodge Dart, los Simca o los FIAT 147. Autos que la generación X vio de pequeña y que ahora quiere tener en su garaje porque era el sueño de infancia tener uno o lo tuvieron sus padres, vecinos o familiares.

Para estos carros se consiguen muchas piezas y repuestos porque se vendieron en gran cantidad y hay ejemplares aún en excelente estado de conservación. Es una buena manera de entrar en el mundo de los autos antiguos, según las fuentes consultadas.

Los amigos que se hacen

Bernardo Castro acaba de entrar a la afición y lo hizo por la puerta grande. Su familia encontró el auto que había sido de su padre y que no veían hace cuatro décadas. Se trata de un raro Chrysler Royal Coupé de 1939, lo restauraron y se lo regalaron de sorpresa en su cumpleaños número 66.

“Para mí es una satisfacción muy grande tener el carro que era de mi padre y en el que, de pequeño, me llevaron al colegio y a paseos a la costa. En ese carro fuimos hasta el Parque Tayrona en los años 60, con esas carreteras destapadas y mal acomodados atrás, pero ese, para mí, es un recuerdo imborrable. También recuerdo cuando aprendí a manejar en él, es parte de mi vida. Ahora, gracias a este carro, he conocido un montón de nuevos amigos de afición y estoy que no me cambio por nadie”.

Salir en un auto antiguo significa no pasar desapercibido nunca y estar dispuesto a recibir elogios, piropos, gestos de cariño y comentarios sobre el carro. “Es la mejor sensación del mundo. Yo voy por Las Palmas subiendo en mi carro de los años 20 o 30, a mi ritmo y todo el mundo tiene que ver con él. Que muy lindo, que una foto, que felicitaciones, que qué modelo es, que lo disfrute, y así en todo momento. Esa es una alegría inmensa. Eso no te pasa en un carro moderno. Uno aprende a perder el estrés porque de pronto se vara, y si se vara, eso es parte del paseo. No hay que tenerle tampoco miedo al tráfico ni pensar en que algo le va a pasar. Los viajes hay que disfrutarlos, no dejar el carro guardado todo el año esperando el desfile, porque es ahí donde se vara por no usarlo”, dice Herman Gutiérrez, restaurador y coleccionista.