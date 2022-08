La única versión que se comercializa en Colombia es la Overland, equipada con rines de 19 pulgadas y detalles distintivos de diseño, como los emblemas y algunos cromos del interior en color bronce. Todo el techo y los parales van en color negro piano para darle una sensación “flotante”. La carrocería tiene 4.7 metros de largo, 1.8 de ancho, la distancia entre ejes es de 2.8 metros y el baúl acomoda 233 litros con los siete asientos verticales y se puede expandir hasta los 1.760 con las dos últimas filas plegadas.

En el interior, encontramos tonos marrones en la cojinería, y el tablero y las puertas están recubiertos en materiales blandos, incluso, hay una línea en gamuza en el tablero que le da un toque sofisticado al ambiente. La configuración del cuadro de instrumentos, digital de 10,5 pulgadas, y la pantalla UConnect 5, de 10,1, (Una de las mejores que hemos probado) se asemeja mucho a la que tiene Peugeot, marca “hermanada” con Jeep gracias a la propiedad que tiene de ellas el grupo Stellantis. Los sistemas Android y Apple CarPlay son inalámbricos.

¿Cómo se mueve?

El Commander estrena un motor ya conocido por el Compass en nuestro país, el M270 de 1.3 litros, 16 válvulas con turbo que desarrolla 173 caballos y 270 Nm de torque. Es un propulsor de la familia Multiair de FIAT. Pasa su potencia a las ruedas delanteras a través de una caja automática de seis velocidades con modo manual y levas en el volante. La suspensión es independiente en las cuatro esquinas y la dirección tiene asistencia eléctrica. La altura al piso es de 20.8 centímetros.

La acomodación interior es la típica de un carro con ADN norteamericano, cuida mucho la amplitud y la posición de manejo. El arranque es por botón, y a nivel del mar y en vías planas, donde tuvimos un breve contacto con el Commander en la vía Cartagena – Barranquilla, se mueve bastante bien. La caja no tiene reproches. El turbo no presenta un lag (retraso) pronunciado, aunque no se deben esperar grandes velocidades. Igual, no es esa la vocación de este carro. Eso sí, para poder saber como arranca y se comporta en pendientes con cupo lleno, tendremos que hacer una prueba más exhaustiva a la altura de Medellín y alrededores.