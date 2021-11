Ojo, no mueva a los heridos.

Si hay una persona afectada de gravedad y que no pueda desplazarse por sus propios medios, lo más recomendable por las autoridades es no moverla con el fin de no agravar su condición. “Las únicas excepciones en estos casos serían que la vida del afectado corra peligro en el sitio, como, por ejemplo, un incendio inminente, un aprisionamiento por parte de la carrocería del vehículo, una creciente de agua o un deslizamiento de tierra. De resto, es mejor no acomodar al paciente porque puede tener lesiones medulares, óseas, o neurológicas que solo pueden ser atendidas en el lugar por personal experto en atención prehospitalaria (APH)”, dice el socorrista Elkin Valderrama.

Si los afectados no tienen heridas de gravedad, están conscientes y pueden moverse por sí mismos, lo más sensato es que se guarezcan a un lado de la vía, en una zona segura y retirados del tráfico y los curiosos para evitar otro accidente o situaciones que comprometan su seguridad personal.

No altere la escena.

Las aseguradoras recomiendan, a su vez, que se traten de tomar fotografías del incidente, estado y ubicación de los vehículos afectados y en lo posible, no mover los carros ni reubicarlos en otras zonas, esto con el fin de facilitar el levantamiento de los respectivos croquis por parte de las autoridades de tránsito y así determinar responsabilidades y esclarecer los hechos para proceder al pago de las pólizas e indemnizaciones a que dieran lugar. “Es muy importante, fundamental, que los documentos del conductor y del automóvil estén al día. Esto es, la licencia, la matricula del auto, el Soat y el certificado de la revisión tecnicomecánica”. También, es indispensable que se de una declaración lo más sucinta y lúcida posible, sin aceptar culpas en el lugar de los hechos porque estas responsabilidades las otorgan solo las autoridades competentes luego de los análisis periciales y las audiencias en la secretaría de tránsito respectiva. Generalmente, las compañías de seguros proporcionan un abogado especialista en estos incidentes para asistir al amparado”, concluye el asesor en seguros Jorge Armando Pérez.

Por último, tenga en cuenta que, si en el incidente hay heridos o personas fallecidas, es obligación de las autoridades retener los vehículos implicados en el hecho y llevarlos a los patios de la Secretaría de Movilidad más cercana, así como realizar las respectivas pruebas de alcoholemia a los conductores. Negarse a realizar este test puede acarrear la sanción máxima por esta contravención, que equivale a 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, 43.6 millones de pesos.