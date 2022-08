Antes de que las luces se enciendan, las cámaras le apunten y las miradas de los asistentes se claven sobre su cuerpo, por la mente de la modelo Nazarit se atraviesa un solo pensamiento —o un único deseo— mientras las manos le sudan: no caerse cuando esté en la pasarela.

Ella abrió Colombiamoda 2022, fue la primera en salir en el desfile del diseñador Juan Pablo Socarrás. Esa noche esta joven, de 17 años, iluminó con un traje dorado la capilla del ITM en el barrio Boston.

—Faltando un minuto para salir cierro los ojos, hago una minioración y ruego que no me vaya a caer ni a equivocar, ya después de que estoy afuera se me olvidan los nervios e intento mirar a un punto fijo, donde no esté nadie, donde vea un huequito de la pared ahí es donde miro todo el tiempo para no desconcentrarme.