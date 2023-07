Revelan más detalles de la colección de Disney en Colombiamoda

Como una manera de celebrar sus 100 años de historia, The Walt Disney Company presentará en Colombiamoda este martes 25 de julio, a la 1:30 de la tarde en Plaza Mayor, la colección Reflections of Wonde r , una propuesta que construyó junto a varias marcas locales para narrar el universo Disney a través de la moda.

Cada marca mostrará mínimo cinco looks que se complementarán con otras categorías. En cuanto a la propuesta musical se escuchará una mezcla de sonidos urbanos, electrónicos y lo local para lograr una identidad colombiana.

Será una puerta de entrada para celebrar el pasado y el futuro, dijo Ana María Gómez, gerente regional senior para vestuario, accesorios y calzado en The Walt Disney Company. “ Nos planteamos pensar diferente , hacer otro tipo de colecciones para sorprender a nuestros consumidores”.

Algunas de las piezas de Reflections of Wonder serán ediciones limitadas: no volverán a salir. La colección estará disponible desde este 25 de julio en más de 100 tiendas a nivel nacional y a través de un live stream shopping (https://disney.inexmoda.org.co/colombiamoda/) donde los fans podrán comprar mientras ven la transmisión en vivo. También habrá un punto físico en Plaza Mayor durante los días de la feria.

Esta será la segunda vez que The Walt Disney Company participa en Colombiamoda. En 2019 lo hizo de la mano de la diseñadora Isabel Caviedes, quien a través de 20 piezas rindió un homenaje al ícono de la cultura pop Mickey Mouse, quien en ese entonces estaba celebrando su aniversario número 90.