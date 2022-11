Las canciones Escarcha, Ausencia y Amor de la calle llevaron al recital a un punto de pura energía: las trompetas y las percusiones hicieron que pocos pies se quedaran quietos en el auditorio. En sus interpretaciones, Amado no pretendió ser un facsímil de Lavoe ni tampoco salió a escena con el disfraz del cantante. No. Por el contrario, a partir de la similitud de su voz con la de Héctor le rindió un homenaje al artista, dejando de paso muy satisfecho al público. El cierre de la presentación de la Lavoe Orchesta no pudo ser otro distinto al de la canción Todo tiene su final, uno de los hitos de la trayectoria de Lavoe y de La Fania.