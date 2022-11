¿Qué tan complejo fue exponer la intimidad de la familia en este proyecto?

Ricky Montaner: “Fue complejo al principio pensar en la idea de abrir las puertas de esa manera, porque ya de por sí los últimos años la exposición se ha triplicado en todo los sentidos, ya de por sí es abrumador, pero cuando uno comienza a pensar en lo que puede llegar a impactar en la vida de la gente, más allá de las canciones o los conciertos, cambian las cosas, porque no solo estamos inspirando musicalmente, sino como familia.

Entendimos que tenemos un propósito más allá de nuestra canciones, que podemos dar un mensaje especial y contundente del concepto de familia.

Nos gustó la idea de inspirar a la hora de tomar decisiones familiares, de pedir perdón, de reconciliarse, de esa manera pasó a segundo plano el tema de la privacidad”.

¿Debatieron en familia si aceptaban o no hacer el docureality?

Mau Montaner: “Llevamos muchos años soñando con esto, en realidad es algo que queríamos hacer nosotros hasta que nos llegó este proyecto, ellos conectaron con todo lo que queríamos y le agregaron un valor muy hermoso cinematográfico, que es un hilo conductor con unas imágenes de cuando éramos niños y unas actuales. Nos sentimos muy orgullosos de estar en Disney Plus, que entendió quiénes somos. Ellos están en sintonía con lo que nosotros representamos”.

¿Fue complejo adaptarse a tener cámaras todo el tiempo alrededor?

Ricky: “Se nos olvidaba que las cámaras estaban ahí y para nosotros fue mucho más fácil porque estábamos en familia, te abrías hablando de cosas que no creías o resultabas llorando. Mi boda se grabó toda y ahí me emborraché mucho y se me olvidó que las cámaras estaban, como familia queríamos dejar un mensaje que inspire, pero que fuera real. Van a ver a una familia que no es perfecta, pero que resuelve sus problemas con el amor y el respeto como prioridad”.