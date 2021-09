Los escándalos en la vida de Britney Spears: el camino del éxito al abismo

La Princesa del Pop comenzó a ser princesa desde el mismo instante en que su primer álbum como solista rompió récords.

...Baby One More Time, la canción y el álbum, se convirtieron en un éxito. La melodía consiguió ser número uno en Estados Unidos y 20 países más. El disco vendió 30 millones de copias a nivel mundial y entró a la lista de trabajos más vendidos.

De ahí siguieron discos como Oops!... I Did It Again, también con muy buenas cifras, 20 millones de ventas; Britney, el tercero, vendió 15 millones y si se sigue la cuenta su música superará los 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Fueron cuatro trabajos antes de que la vida de Britney colapsara. Para desglosar los hechos con los que la Princesa del Pop comenzó a perder ese halo angelical que proyectaba hay que ir a 2004, cuando en una parranda de año nuevo se casó con un compañero de estudio en Las Vegas. De ahí siguieron actos como manejar su auto con su primer hijo en brazos, el ingreso e inmediata salida (no duró ni 24 horas) en un centro de rehabilitación y la famosa imagen con la cabeza rapada –ella misma se quitó el pelo en una peluquería–, con la mirada perdida y lágrimas. Era 2007 y tenía 25 años.

2007 fue desafortunado para ella, todo sumó para que al año siguiente fuera internada en una clínica y allí determinaran, con tribunal a bordo, que ella no se podía cuidar a sí misma y comenzó la tutela que ha sido noticia hasta la fecha.